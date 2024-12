Inter-news.it - Cagliari-Inter, Nicola a specchio ma con una differenza: le scelte

Tra poche ore l’affronterà ilin campionato. Davide, così come Simone Inzaghi, ha praticamente scelto la sua formazione. Queste le probabilissimedel tecnico dei sardi.LE ULTIME – Verso, che si giocherà alle 18 all’Unipol Domus., reduce da tre sconfitte di fila, proverà a fare lo scherzetto a Simone Inzaghi per questa ultima partita del 2024. Poi arrivederci al 2025, con la Beneamata subito impegnata in Supercoppa italiana (diramate le attività della vigilia di-Atalanta). A proposito, però, delrecupera Yerry Mina in difesa, ma non avrà a disposizione in avanti Zito Luvumbo. Per sopperire all’assenza del giocatore angolano, l’allenatore dei sardi rivoluzionerà un po’ il suo assetto. Come riferisce Sky Sport, si andrà con un modulo a, ma con una sola: ossia anziché 3-5-2,sceglierà il 3-5-1-1, con un trequartista dietro all’unica punta Roberto Piccoli.