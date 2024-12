Iltempo.it - Brescianini risponde a Dele-Bashiru, Lazio-Atalanta 1-1

Leggi su Iltempo.it

ROMA (ITALPRESS) – All'Olimpico si chiude ad undici la striscia di vittorie consecutive dell', ma è la squadra di Gian Piero Gasperini a sorridere al termine dell'1-1 contro la. Dopo la rete nel primo tempo di, è il gol diall'88' a salvare i bergamaschi e a permettere alla Dea di difendere il primo posto in classifica a 41 punti, uno in più dell'Inter (prossima avversaria in semifinale in Supercoppa e con una gara da recuperare). Un tempo a testa per le due squadre: ladomina il primo, ma cala nella ripresa complice anche la panchina corta (Gigot, Pellegrini, Castrovilli, Isaksen e Dia gli unici calciatori di movimento). Quanto visto nei primi 45? è comunque un carico di fiducia e autostima in vista del derby del 5 gennaio contro la Roma. Tante le occasioni, la prima all'11': Carnesecchi dice no a Castellanos due volte nella stessa azione, poi è Guendouzi a calciare dalla distanza ma la traversa nega al francese la gioia del gol.