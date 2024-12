Tarantinitime.it - Botti illegali venduti su Telegram, arrestato 24enne

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun pregiudicato tarantino perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione illegale di materiale esplodente. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso di mirati servizi di contrasto alla vendita illegale di fuochi d’artificio e artifizi pirotecnici non conformi alla normativa vigente, hanno effettuato un controllo in casa di un pregiudicato tarantino di 24 anni residente in Città Vecchia.Nel corso della perquisizione, i poliziotti in una piccola mansarda adibita a stanza da letto hanno rinvenuto, pericolosamente accatastati tra loro all’interno di una busta di tela, quasi 100 petardi dal peso lordo di 40 grammi ciascuno.Dopo il rinvenimento dei petardi, i Falchi presumendo che questi potessero essere riconducibili a veri e propri manufatti artigianali, hanno chiesto l’ausilio dei colleghi del Nucleo Artificieri di Taranto che, dopo un’attenta analisi, hanno confermato l’elevata pericolosità accertando anche che le etichette apposte sui singoli petardi erano palesemente false e prive delle istruzioni previste dalla normativa vigente.