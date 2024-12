Primacampania.it - Botti illegali in casa: i Carabinieri arrestano 24enne a Napoli, denunciata la mamma

– Il capodanno sta arrivando e ihanno aumentato i controlli in vista dei festeggiamenti. Nella lente delle verifiche i fuochi d’artificio. Un’operazione che potenzialmente può salvare diverse vite.Idella compagnia di Bagnoli lo sanno bene e durante le indagini hanno accertato che in un’abitazione del quartiere Poggioreale qualcuno stesse vendendo.Scatta la perquisizione e i militari trovano nell’appartamento Antonio Caso,del posto già noto alle forze dell’ordine e sua madre che di anni ne ha 56.In16 candelotti “cobra”, 8 dispositivi da mortaio calibro 75 e 40 micce pirotecniche.I, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno sequestrato i.L’uomo è stato arrestato mentre la donna. Dovranno rispondere di detenzione e commercio di materiale esplodente.