Genovatoday.it - Blitz nelle città contro le key box, l'assessore Lombardi: "Pratica sbagliata, ma no al vandalismo"

Leggi su Genovatoday.it

"Il diffondersi dell'uso delle key box in tutta Italia, Liguria compresa, è una, ma a cui non si deve rispondere con atti di. Insieme al Governo lavoreremo per garantire che l’utilizzo avvenga all’interno delle norme, tutelando i proprietari e gli ospiti, ma.