Anconatoday.it - #Basta botti a Capodanno, la Lav lancia la petizione per tutelare gli animali

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Quando gli, le persone e l'ambiente sono in pericolo, non e'è festa. Per cani, gatti e gli altriche vivono in casa con noi il rumore intenso e imprevedibile deicausa panico, disorientamento, paura e, in alcuni casi, fughe improvvise con conseguenti smarrimenti o.