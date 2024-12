Baritoday.it - Bari-Spezia al San Nicola: attivo il servizio bus per lo stadio

Leggi su Baritoday.it

In occasione della partita di calcio, in programma domenica 29 dicembre alloSan, come di consueto Amtab ha predisposto in collaborazione con l’amministrazione comunale un potenziamento deldi trasporto e l’attivazione delle aree di sosta.Ilbus per.