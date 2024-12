Quotidiano.net - Bambino di dieci anni falciato e ucciso dall’auto

Leggi su Quotidiano.net

La tragedia si è consumata all’ora di pranzo di un giorno di festa. A Santo Stefano, a Nola, un comune della provincia di Napoli, un bimbo diè stato travolto edda una vettura che stava per attraversare il passaggio a livello. La donna al volante si è fermata per soccorrere il piccolo. È stata denunciata per omicidio stradale.