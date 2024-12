Fanpage.it - Bambino di 8 anni in un pallone gonfiabile finisce alla deriva in Brasile: salvato da un marinaio

Leggi su Fanpage.it

I fatti sono avvenuti nei pressi di Praia do Lázaro, sulla costa nord di San Paolo, in. A salvare il piccolo è stato unche stava facendo una gita in barca coi propri figli. Non si tratta del primo incidente di questo tipo nella zona.