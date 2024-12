Laverita.info - Auto elettriche e «città di 15 minuti». La trappola della distopia cinese

La vettura a batteria è l’arma per limitare la mobilità privata dei cinesi, che saranno obbligati a non spostarsi per più di 15dalle loro case per andare a lavorare o divertirsi. Un «modello» cui aspira anche Gualtieri.