Trevisotoday.it - Auto contro bici, 51enne ciclista ricoverato

Un incidente stradale è accaduto questa mattina, 28 dicembre, in via Roma a Pederobba dove unacletta si è scontrata con unamobile. Ferito il, che è statoall'ospedale San Valentino di Montebelluna.L'uomo è F.Z., unresidente a Villa del Conte in provincia.