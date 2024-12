Baritoday.it - Assalto notturno al bancomat: malviventi in azione nel Barese

Leggi su Baritoday.it

Ancora una unnel. La notte scorsa, a finire nel mirino deiè stata la filiale Bnl in via Cavalieri di Malta, a Putignano. Lo sportello sarebbe stato fatto esplodere: non è escluso che possa essere stata utilizzata la 'tecnica della marmotta', spesso.