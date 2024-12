Iltempo.it - Ascolti tv, il Tg1 sempre il più visto: fine 2024 con il botto

Il Tg1 di Gian Marco Chiocci è ancora il notiziario più seguito in Italia, con un recente incremento didovuti al ritorno dell'Eredità condotto da Marco Liorni, che precede il notiziario della Prima Rete Rai in palinsesto. Il Tg1 era stato fortemente penalizzato per sei mesi dal calo di audience riscontrato da Reazione a catena guidato da Pino Insegno, che aveva perduto oltre il 4% di share rispetto all'edizione del 2023 capitanata da Liorni, avvantaggiando così La Ruota della fortuna su Canale5. Negli ultimi tempi, tuttavia, il Tg1 ha recuperato terreno ottenendo dati in crescita e piazzandosi ancora una volta al primo posto della classifica dei tg nazionali, seguito dall'apprezzato Tg5 di Clemente J. Mimun, che è alla guida del principale notiziario da ben diciassette anni. Ottimi risultati anche per il TgLa7 di Enrico Mentana che cresce del 18% in più rispetto al 2023.