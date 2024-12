Milanotoday.it - Arrivano i saldi invernali a Milano: quando iniziano gli sconti

Caccia agli affari. Aè tutto pronto per l'avvio deidel 2025. Il giorno in cui partono gliè stabilito dalla delibera di giunta regionale n. IX/2667 che, come si legge sul portale dedicato del Pirellone, decreta che ipartano "il primo giorno feriale.