Ilrestodelcarlino.it - Arrestato un uomo. Ricercato in Germania per violenza sessuale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Polizia hauno straniero destinatario di un provvedimento di arresto in ambito europeo. Nel pomeriggio di qualche giorno fa, in via Dismano, nel corso di un servizio disposto dal questore, Lucio Pennella, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha proceduto al controllo di un’auto che stava transitando. All’esito degli accertamenti effettuati in Banca Dati Interforze e Schengen, il conducente, uno straniero in regola con le norme sul soggiorno, è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità tedesca il 25 novembre scorso, per. Al termine delle formalità lo straniero è statoe accompagnato in carcere in attesa della procedura per l’estradizione in