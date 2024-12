Argentina, ritrovato il 138esimo nipote rapito durante la dittatura

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – L’organizzazione per i diritti umani Nonne di Plaza de Mayo ha annunciato il ritrovamento delnumero 138, che era statolatra il 1976 e il 1983. Era il figlio di una coppia di attivisti politici rapiti nel 1976 e da allora scomparsi. “È il figlio di Marta Enriqueta Pourtalé e Juan Carlos Villamayor, nato nel dicembre 1976. Questo porta a 138 il numero di casi risolti in questi 47 anni di instancabile ricerca della verità e dell’identità”, ha affermato la presidente delle Nonne di Plaza de Mayo, Estela de Carlotto,una conferenza stampa. “Il 10 dicembre 1976, la coppia – ha sottolineato – fu rapita dalla loro casa nella città di Buenos Aires in un’operazione condotta da uomini in abiti civili. Lei era incinta di otto mesi e mezzo”.