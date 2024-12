Unlimitednews.it - Approvata la Finanziaria siciliana, Schifani “Una svolta”

PALERMO (ITALPRESS) – «Con la legge di Stabilità, superiamo un’altra pagina di precariato, variamo misure per la crescita del tessuto economico siciliano e per sostenere i consumi, prevediamo investimenti contro la crisi idrica e stanziamo importanti risorse, a vario titolo, a favore degli enti locali. Per la Sicilia è una». Così il presidente della Regione, Renato, annuncia alcuni dei principali provvedimenti della manovravotata dall’Assemblea regionale. Il parlamento ha votato tre documenti contabili con un valore globale che si attesta attorno a 950 milioni di euro: la legge di Bilancio, la legge di Stabilità e il collegato prodotto dalle norme proposte nel maxi-emendamento del governo e del parlamento.(ITALPRESS).fonte video: Regioneabr/Unlimited News - Notizie dal mondo