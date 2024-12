Leccotoday.it - Anziana investita e soccorsa d'urgenza a Imbersago

Paura per una personanel tardo pomeriggio di venerdì 27 dicembre a. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 18.45 di ieri in via Castelbarco, all'altezza del civico 13.L'allarme è scattato in codice giallo. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza(Areu).