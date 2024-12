Lapresse.it - Afghanistan, migliaia di persone in piazza dopo gli attacchi aerei del Pakistan

disono scese ina Khost, in, per protestare contro i recentidelsul Paese che hanno provocato la morte di decine di, soprattutto donne e bambini. Martedì ilha avviato un’operazione per distruggere una struttura di addestramento e uccidere gli insorti nella provincia orientale di Paktika, confinante con Khost. Il Ministero della Difesa afghano ha dichiarato di aver risposto colpendo diversi punti all’interno delcome rappresaglia per glidella scorsa settimana in cui sarebbero rimasti uccisi 19 soldatii e tre civili afghani.