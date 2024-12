Feedpress.me - Addio a Cesare Ragazzi, suo lo spot cult sui capelli

E’ morto ieri sera all’età di 83 anni, l’imprenditore e personaggio televisivo protagonista dellotelevisivo '' degli anni '70 e '80 sull'"idea meravigliosa» per risolvere il problema della calvizie.si è spento per un malore improvviso nella sua casa di Bazzano, nel Bolognese. Era diventato famoso per l’invenzione e la promozione pubblicitaria di una innovativa.