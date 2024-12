Lidentita.it - Addio a Cesare Ragazzi: icona tv, sdoganò il trapianto di capelli

E’ morto ieri pomeriggio a 83 anni per un malore nella propria abitazione di Bologna l’imprenditore e volto tv. Da giovane fu chitarrista e seconda voce nella band I Vagabondi, negli anni ’80 diventò famoso per l’invenzione del metodo per risolvere la calvizie, undinon invasivo applicato direttamente sul cuoio .tv,ildiL'Identità.