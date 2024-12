Anconatoday.it - Accusata di far troppo rumore, minaccia la vicina di casa con una pistola. Denunciata

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – La Polizia di Stato in servizio alla Questura di Ancona ha denunciato una donna per il reatoaggravata dopo che questa aveva intimidito ladicon una, rivelatasi essere una scacciacani solo in un secondo momento. L’episodio è accaduto ieri sera, quando.