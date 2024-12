Bolognatoday.it - A colloquio con i detenuti: così si vive e si muore alla Dozza

"Lì dentro è un macello". EsordisceAugusto (il nome è di fantasia) quando gli chiedo di raccontarmi delle condizioni. Lui in carcere ha passato buona parte della sua vita, e al momento è in regime di semilibertà. Mentre parliamo prepara una pasta al ragù per dieci usando appena.