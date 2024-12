Ilrestodelcarlino.it - A Canolo vince Bolognesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vittoria bolognese adi Correggio, dove è andata in scena il 55° Gran Premio di Natale, gara regionale individuale di categoria A-B-C-D. A primeggiare Paolo(Baldini STM), che dopo aver regolato il compagno di squadra Luca Capeti nei quarti, ha avuto la meglio in semifinale su Gian Luca Agosti (Campagnolese), trovando poi sulla sua strada Enrico Corassori (Sammartinese) nell’ultimo atto, dove ha portato a casa il trofeo. A parte Corassori e Agosti, i reggiani sono usciti agli ottavi: Gian Luca Cestelli (Mamma Mia) ha alzato bandiera bianca di fronte al già citato Agosti,Emanuela Gazzini (Sammartinese) si è arresa a Roberto Cestari (Persicetana); Paolo Catellani (Gatto Azzurro) ha invece perso per mano del piacentino Andrea Mezzadri (Podenzano Bocce).