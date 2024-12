Riminitoday.it - A Bellaria va in onda il Capodanno diffuso, allestiti in giro per la città sette palchi

Leggi su Riminitoday.it

"Siamo pronti per l’evento di conclusione di questo 2024, per una festa con un offerta per tutti i gusti", afferma il presidente di Fzione Verdeblu Paolo Borghesi. "Lo scorso anno la pioggia non ha impedito un’alta affluenza, quest’anno le previsioni sembrano migliori per cui ci aspettiamo.