Bergamonews.it - ? LIVE! Lazio-Atalanta 1-1: Brescianini agguanta il pareggio a 2 minuti dalla fine

1-1Marcatori: 27? Dele-Bashiru, 88?(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (62? Pellegrini); Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi; Tchaouna (62? Isaksen), Castellanos (84? Castrovilli), Zaccagni (69? Dia). A disp. Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric. All. Baroni(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien (46? Kossounou), Kolasinac (84?); Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta (46? Cuadrado); Pasalic (56? Samardzic); De Ketelaere (65? Zaniolo), Lookman. A disp. Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Toloi, Scalvini, Palestra, Sulemana, Vlahovic. All. GasperiniArbitro: MassaAmmoniti: Hien (34?), Zaccagni (68?), Cuadrado (70?) per gioco falloso; Rovella (90?) per comportamento scorrettoEspulsi: –Note: recupero tempo: pt 2?, st 4?Gli aggiornamenti in diretta22.