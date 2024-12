Bergamonews.it - ? LIVE! Lazio-Atalanta 0-0: tre occasioni per i padroni di casa in un minuto (11?)

0-0Marcatori: –(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. All. BaroniA disp. Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Gigot, Patric, Castrovilli, Dia, Isaksen.(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Toloi, Kossounou, Scalvini, Palestra, Sulemana, Brescianini, Cuadrado, Samardzic, Zaniolo, Vlahovic.Arbitro: MassaAmmoniti: –Espulsi: –Note: –Gli aggiornamenti in diretta11? –tre volte vicinissima al gol: due parate provvidenziali di Carnesecchi su Castellanos, poi Guendouzi dalla distanza coglie l’incrocio dei pali.9? – Hien sventa il pericolo dopo un retropassaggio discutibile di Lookman.