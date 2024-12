Iltempo.it - Zoo Capitale, il cenone di Natale del cinghiale in mezzo alla strada

Leggi su Iltempo.it

dianche per i cinghiali, ormai padroni assoluti di ampie zone di Roma Nord e non solo. Questo grosso esemplare banchetta con il cibo trovato intorno a un cassonetto in via Oriolo Romano, in zona Cassia. Si trova proprio neldella carreggiata, rappresentando così anche un pericolo per gli automobilisti. Scene ormai consuete nello "zoo" romano.