Latinatoday.it - Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 28 e domenica 29 dicembre

Leggi su Latinatoday.it

Natale è appena passato ma le feste non sono ancora finite, mentre ci si prepara a festeggiare il Capodanno, sono tante le iniziative per divertirsi e, perché no, smaltire gli stravizi delle feste. Le varie amministrazioni comunali hanno organizzato ricchi calendari di eventi per festeggiare.