Casertanews.it - Vogliono pagare con la carta e vengono aggrediti dal proprietario del bar

Leggi su Casertanews.it

Brutta avventura per una coppia di ragazzi in un bar di Aversa. A raccontare lo spiacevole episodio sono stati gli stessi protagonisti. Tutto ha inizio quando la coppietta va al bar e consuma qualcosa. Poi si reca alla cassa per. Non hanno contanti e così decidono dicon