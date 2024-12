Ferraratoday.it - Violenta lite in un condominio il giorno di Natale, spuntano spranga e coltello

Leggi su Ferraratoday.it

Un diverbio in un, che sfocia in una vera e propria, con tanto di. E’ quanto accaduto ildi, in un palazzo del centro di Ferrara. Qui, a seguito di unadiscussione, sono intervenuti gli agenti della polizia.Iscriviti al canale WhatsApp.