Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2024 ore 20:30

DEL 27 DICEMBRE ORE 20.20 DARIO ANTOLINIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO GENERALMENTE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E NELLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DELLA CAPITALE.PER LE AUTOSTRADE,CODE SULLA A1 FIRENZE-IN DIREZIONEPER UN INCIDENTE ATEZZA FIANONO.PER GLI EVENTITORNA DOMANI LA SERIE A ALLO STADIO OLIMPICO: CALCIO D’INZIO ALLE 20.45 PER IL MATCH-ATALANTA VALIDO PER LA DICIOTTESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO.ATTIVE LE CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVOINFINE,È ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI, SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.INOLTRE È POSSIBILE PIANIFICARE IL VOSTRO VIAGGIO CON TUTTE LE SOLUZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E DICAPITALE.