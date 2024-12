Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2024 ore 17:15

DEL 27 DICEMBRE ORE 17.20 DARIO ANTOLINIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONESUD. CODE ANCHE IN INTERNA, TRA TUSCOLANA E APPIA, E TRA PONTINA E OSTIENSE, DOVE SI TRANSITA SU DUE CORSIE CAUSA DISSESTO DEL MANTO STRADALE AD ALTEZZA DELLO SVINCOLO OSTIENSE.SULLE AUTOSTRADE,INCIDENTE NEL TRATTO URBANO DELL’A24-TERAMO, CON CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARARICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE ALBERATURE PERICOLANTI SONO CHIUSE LE COMPLANARI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE DELLA VILLA DI PLINIO E PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI.CHIUSO INOLTRE VIALE DELLA VILLA DI PLINIO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEI PESCATORI NEI DUE SENSI DI MARCIA.