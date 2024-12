Lidentita.it - Vendita auto elettriche, Cina pronta al sorpasso

Leggi su Lidentita.it

Per la prima volta le vendite dimobiliinsi apprestano a superare quelle di vetture tradizionali. Unstorico previsto per il 2025 con il quale Pechino brucerà i tempi mettendosi alla guida della rivoluzione dei veicoli elettrici, sopravanzando le case occidentali dell’motive. Secondo le stime del Financial Times sulla base delle .alL'Identità.