Vandali in chiesa, salta la Messa di Natale

Hanno fatto scempio all’interno della chiesina di san Rocco a Orzinuovi, sporcando ovunque e lasciando mozziconi a terra e sugli arredi sacri. È accaduto nella notte tra la Vigilia e. A fare l’amara scoperta sono stati i custodi del piccolo edificio religioso. Alle 8 del 25 dicembre hanno aperto il luogo sacro dove avrebbe dovuto svolgersi la Santanatalizia, che purtroppo è stata rimandata, poiché non c’erano le condizioni per poter celebrare il rito. Per pulire ladi San Rocco è servito un intero giorno. Stando alla ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri iavrebberoto una recinzione alta due metri, salendo poi le scale che portano sul campanile da cui si entra direttamente nell’edificio. Un vaso è stato rotto e l’insegna esterna è stata rubata. La comunità orceana ha condannato il fatto.