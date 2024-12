Lopinionista.it - “Vacanze di Natale ’90” in proiezione al cinema per Capodanno

MILANO – Dopo il grande successo del 2023 con oltre 60.000 spettatori tornati in sala per festeggiare la commedia cult “di”, dal 28 dicembre al 1° gennaio torna aldi’90”, la celebre commedia natalizia diretta da Enrico Oldoini, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Studios. L’elenco delle sale e i biglietti in prevendita sono disponibili su nexostudios.it.Saranno nuovi e imperdibiliDIDAYS per i fan della saga più divertente diche potranno fare un tuffo nel passato e rispolverare una delle tradizioni italiane che per decenni ha caratterizzato ledi: andare alinsieme alla famiglia e agli amici. Inal The Space di Montesilvano. Tutti gli appassionati di moda e dipotranno rivivere le emozioni di “di” grazie alla collezione MC2 Saint Barth, disponibile on line e in store: maglioni in pregiato blended cashmere, t-shirt, felpe ed accessori, con grafiche e citazioni iconiche per uno stile inconfondibile e retrò, che continua a dettare tendenza.