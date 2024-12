Usa febbre da lotteria prima di estrazione da 115 miliardi

Lapresse.it - Usa, febbre da lotteria prima di estrazione da 1,15 miliardi

Negli Stati Uniti èda: questa sera, venerdì, ci sarà l’attesadel concorso Mega Millions, con un montepremi stimato da 1,15di dollari. Il jackpot di lusso ha attirato l’attenzione in tutto il paese, con molte persone che si recano nei negozi locali per acquistare i biglietti. Tra questi, ritratto nel video, c’è il negozio di liquori Bluebird a Hawthorne, in California, considerato un punto vendita fortunato: in passato sono stati venduti lì molti biglietti vincenti. Alcuni clienti hanno strofinato una piccola statua di un uccellino blu, simbolo del negozio, per avere fortuna durante l’acquisto dei biglietti.