Usa | Aereo azero colpito dai russi

22.45 Secondo "alcune prime indicazioni" l'dell'Azerbaigian Airlines precipitato in Kazakistan potrebbe essere statodai sistema di difesa aerea. A dirlo è il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Alla domanda se gli Stati Uniti fossero in possesso di informazioni di intelligence al riguardo, Kirby ha risposto "sì", senza fornire ulteriori dettagli.