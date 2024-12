Oasport.it - United Cup 2025, il programma di domani (28 dicembre): orari, tv, streaming, ordine di gioco

La seconda giornata dellaCupdi tennis, in, sabato 282024, tra Perth e Sydney, in Australia, vedrà disputarsi ben quattro tie: inizierà il Gruppo D, quello dell’Italia, con il confronto tra Svizzera e Francia, a partire dalle ore 00.30 italiane.Sempre a Sydney si giocherà invece, per il Gruppo F, non prima delle ore 07.30 italiane, la sfida tra i padroni di casa dell’Australia e l’Argentina. A Perth, invece, dalle ore 03.00 italiane, si affronteranno per il Gruppo A Canada e Croazia.Nella stessa città, non prima delle ore 10.00 italiane, invece, per il Gruppo C si affronteranno Grecia e Spagna. Per la seconda giornata dellaCupdi tennis la diretta tv sarà affidata a SuperTennis HD, mentre la direttasarà fruibile su SuperTenniX.