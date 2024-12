Quotidiano.net - Una moneta da 7 euro dal 1° gennaio. Vera o falsa? La notizia e le foto impazzano sui social

Roma, 27 dicembre 2024 – Una nuova, con tanto di, pronta a entrare in circolazione a partire dal 1°. La sua immagine sta circolando da un po’ di tempo sui, alimentando voci e speculazioni. E con ladei 7hanno cominciato a circolare informazioni e speculazioni sull’imminente emissione, appunto, di una nuovadel valore di 7pronta a entrare nei portafogli deglipei a partire dal 2025. E nell’epoca dei, delle fakenews, dei burloni digitali l’immagine e i relativi commenti hanno incominciato a circolare velocemente contrapponendo chi si dice certo dell’arrivo del nuovo conio e chi invece bolla l’informazione come bufala. Naturalmente la Bce non ha in cantiere l’introduzione di nessunada 7e lecircolati (in sostanza quelle di unada 2con un 7 al posto del due) sono dei falsi.