Un anno tra flop e giravolte | cala il sipario sul 2024 di Meloni

Liti tra alleati, leggi bocciate dalla Consulta, rilievi dei magistrati contabili, una crescita dello zero virgola, un’occupazione che cresce sì ma con salari da fame, un Patto di stabilità e crescita che è un’ipoteca di tagli e sacrifici per i prossimi sette anni, una sanità al collasso e tre sfide regionali perse: Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna. Ildel governoci lascia in eredità insuccessi ecome quelle sulle accise e tasse, che avrebbero dovuto scendere e invece. Vediamo i casi più eclatanti che hsegnato l’che sta per concludersi.Dalin Albania alla Consulta che ha smontato l’AutonomiaIl 23 dicembre la premier Giorgiaha confermato l’intenzione di riprendere fin da gennaio i trasferimenti in Albania dei richiedenti asilo intercettati in mare.