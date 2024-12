Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-12-2024 ore 16:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio a Giuliano Ferrigno la Slovacchia è pronta ad offrire una piattaforma negoziale per i colloqui tra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra per Mosca va bene tutti bladimir Putin eccitato dalla tassa nei giorni scorsi il premier slovacco Robert fico era stato ricevuto dal Cremlino la Russia finirai con scritto Non di congelarlo ha detto Putin non c’è stato il fuoco in Ucraina questo punto non porterebbe a nulla solo necessari accordi affidabili secondo il ministro degli Esteri russo lavrov che svela la Francia ha offerto dialogo che vuol dire chi è stato un missile Terraria Russo a causa dello schianto dell’aereo della Azerbaijan Airlines in Kazakistan arrivano conferme da Media che citano Fonti del governo a zero recuperata la scatola nera e almeno frena la nato chiede un’indagine aereo Decollato da Baku diretta grozny Cecenia può essere stato colpito dalla contraerea russa un ipotesi avvalorata dai numerosi fori di varie dimensioni visibili sulla fusoliera chiusi e poi via tutti gli aeroporti di Mosca 4 cavi di telecomunicazioni sottomarini nel Baltico sono stati danneggiati Helsinki Pensa ad un sabotaggio Noi siamo in pochi mesi di sospetti cadono sulla cosiddetta flotta ombra di Putin e intelligente Tu Doriana un soldato Nord coreano ferito è stato catturato dalle forze armate ucraine in Italia dopo la sosta natalizia è ripartito oggi il percorso parlamentare della manovra su cui l’approvazione definitiva Dal Senato arriverà domani lo sprint finale di 48 ore con pochi fondi per le modifiche tardi che adesso non sotto ovviamente invariati 30 miliardi andranno a vedere i battiti famiglie Rivendica la Presidenza del Consiglio meloni vista periferica mare anche domani i suoi ministri per ultimo Consiglio dei Ministri prima di fine anno di chiusuramorta 114 anni La notte di Natale nella sua casa di Faenza nel Ravennate Claudia Baccarini Baldi la supercentenari d’Italia Faenza il 13 ottobre del 1910 è pieno di vita oltre che prima in Italia la terza in Europa secondo quanto riferito dal resto del Carlino che ha dato la notizia per le 10 persone più anziani del mondo era l’ultima notizia Grazie per averci informazioni della prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa