Ultime Notizie Roma del 27-12-2024 ore 15 | 10

dailynews radiogiornale 27 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura quasi 50 palestinesi sono stati uccisi ieri in un attacco aereo in italiano su un edificio di fronte alla sede centrale dell’ospedale del nord della striscia di Gaza per cui tre membri del personale medico operatori secondo quanto scrive l’agenzia turca anadolu ripresa anche dall’emittente Caterina Al Jazeera che stavolta parla di cinque membri del personale medico uccisi almeno 75 pazienti sono stati sgomberati dall’ospedale e sono radunati nel cortile in attesa di allontanarsi dopo un ordine di sgombero entro 15 minuti in partito dall’esercito israeliano che intende compiere un’operazione militare completo in Ucraina il presidente russo Vladimir Putin ha nel suo discorso di ieri ha di fatto sconfessato inserimento del team del presidente americano eletto Donald Trump e mettere fine alla guerra in Ucraina Che prevedeva di ritardare l’adesione del lucarino la nato nel meno 10 o 20 anni e quanto afferma il think Tank americano istituto per lo studio della guerra quello cui presidente russo ieri ha risposto ad una domanda specifica dicendo che non importa se l’Ucraina aderirà alla Nato oggi domani o tra 10 anni secondo tinta anche Putin avrebbe così ribadito che è Mosca non vuole l’ingresso di chi è che nella Presley Parlamento sul coreano ha detto sia l’impeachment del presidente ad interim in carica i deputati lo hanno accusato di aver partecipato attivamente all’insurrezione dopo il fallito tentativo del suo predecessore di istituire la legge marziale in 13 puntata del primo in bici media di un presidente ad interim dopo quello del presidente titolare nella storia della Corea del Sud a livello di capo di stato ad interim spetta ora al ministro delle finanze la cronaca un ragazzo di 15 anni è morto ed altri 6 giovani rimasti feriti alcuni dei quali in modo grave in un incidente stradale accaduto la scorsa notte località pitera di Catanzaro in un tratto di Galleria della strada statale 109 che conduce in Sila nelle vicinanze sono rimaste coinvolte Due automobili un Audi A4 i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro gli stati feriti portati in ospedale dal personale del 118 dalle lamiere delle auto su cui viaggiavano è un bimbo di 10 anni invece è stato travolto e ucciso da una macchina con tutta una donna che si invia va a superare un passaggio a livello la tragedia come riporta il quotidiano di mattino è venuta nella serata di ieri a Nola il piccolo nato in Polonia ma residente in Finlandia in vacanza con la sua famiglia nella cittadina della provincia di Napoli presentare i complici l’esatta dinamica dell’incidente gli investigatori stanno controllando anche l’immagine di videosorveglianza che sono installate in zona era l’ultima notizia Grazie per averci seguito informazioni e torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa