Ultime Notizie Roma del 27-12-2024 ore 09 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata e tanti auguri ancora di buon natale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è iniziato il Giubileo Papa Francesco a ieri ha aperto la porta Santa della Basilica di San Pietro dando il via all’anno tanto poi la messa di Natale con il pontefice che nell’omelia ha detto con l’apertura della Porta Santa abbiamo dato inizio al nuovo Giubileo ciascuno di noi può entrare nel mistero di questo annuncio di Grazia Questa è la notte in cui la porta della Speranza si è stancata sul mondo Questa è la notte in cui Dio di ciascuno c’è speranza anche per te c’è speranza per ognuno di noi poi aggiunto ce ne sono tante di desolazione in questo mondo pensiamo alle guerre bambini tagliati alle bombe sulle scuole sugli ospedali il Giubileo ordinario terminerà nel epifania del 2026 l’ultima è stato quello del 2000 sotto Papa Giovanni Paolo II il primo della storia dato da Bonifacio VIII nel 1300 nel 2015 Bergoglio aveva indetto il Giubileo straordinario della Misericordia quest’anno sono attesi oltre 32 milioni di persone sono bloccati in un rifugio a Campo Imperatore L’Aquila circa 2100 metri di quota sul Gran Sasso gli 11 operatori del soccorso alpino che da oltre 48 ore partecipano i tentativi di recupero alpinisti emiliano-gnoli dispersi sulla montagna le ricerche sono ancora sospese a causa di una bufera di neve ed è probabile che le 18 persone che si trovano al ostello.