dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio di centri decisionali di Kiev potrebbero essere obiettivi degli attacchi della Russia a seconda delle minacce esistenti ma molto non colpisce ma è strutture civili Affair ministro degli Esteri Russo serghei la proprio intervistato i media nazionali e stranieri selezioniamo obiettivi per gli attacchi sul territorio dell’Ucraina procedendo esclusivamente in base alle minacce alla Russia possono essere le strutture militari in difesa anche centri decisionali di Kiev possono essere dagli obiettivi Non è nelle nostre regole lanciare attacchi di rappresaglia su obiettivi civili Queste sono le regole dei nazisti che si sono trincerati a Kiev con il supporto accidente Queste sono le regole di coloro che forniscono loro armi per distruggere semplicemente infrastrutture civili a ferma il massimo diplomatico Russo secondo quanto riferisce la tazza restiamo all’estero siamo a conoscenza di segnalazioni e questo è la notizia insomma ha chiesto se abbiamo il diritto di 3000 di febbre nel farlo è fondamentale che l’operazione ti hanno condotto in modo da rispettare gli obblighi in materia di protezione dei civili ai quanto ha precisato il dipartimento di stato americano Ines a seguito dell’attacco israeliano Invia Man che ha preso di mira l’aeroporto internazionale di nascita controllata dal gruppo gli autisti la legge di bilancio che vale in tutto 30 miliardi ottenuto il via libera definitivo della camera il 20 dicembre ma non c’è spazio per la discussione a Palazzo Madama chi sono compressi per evitare l’esercizio provvisorio che scatterebbe in caso di mancata approvazione entro il 31 dicembre il test e praticamente blindato a questo provoca le proteste delle opposizioni che vedono tagliati Ma la discussione dei contenuti nel giorno di Santo Stefano Papa Francesco ha aperto la seconda Porta Santa del Giubileo nel carcereno di Rebibbia la seconda apertura in questo anno giubilare dopo l’apertura della Porta Santa San Pietro il 24 dicembre durante l’omelia il pontefice invitato tutti a tenere le finestre spalancate le porte spalancate soprattutto la porta del cuore ha detto quando il cuore diventa duro come una pietra ti dimentichi che della tenerezza anche nelle situazioni più difficili Ognuno di noi ha la propria e quindi ha ripetuto li invita a tenere sempre il cuore aperto e noi ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa