Reggiotoday.it - Ufficio delle dogane, donati 12mila vestiti sequestrati a parrocchie ed enti del terzo settore

Leggi su Reggiotoday.it

L'non svolge esclusivamente attività di regolamentazione, riscossione e vigilanza; riesce, soprattutto in questo particolare periodo e in occasione propriofestività natalizie, a far emergere e mostrare il lato più umano e solidale degli uomini e donne che ogni giorno.