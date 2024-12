Quotidiano.net - Uccisa dal monossido, gravi marito e figlia. Strage evitata dal fidanzato della ragazza

Dopo le due tragedie in Toscana, ancora una vittima del. È accaduto in una casetta di tre piani, a Forni di Sopra (Udine). Era il sogno per la terza etàfamiglia Chisciotti, originariaToscana e trapiantata da anni a Pordenone. Un ritiro invernale che si è trasformato in tragedia, con Patrizia Pontani, di 66 anni,dalle esalazioni di, nella notte tra Natale e Santo Stefano, ilMaurizio, di 73 anni, che lotta tra la vita e la morte e laLaura, di 28 anni, che abita a Montemurlo (Prato), ricoverata in codice rosso. Se il gas non ha fattolo si deve alla prontezza del compagnogiovane, svegliato nella notte: "Ho una nausea fortissima - gli ha detto al telefono, con un filo di voce - non riesco nemmeno a camminare". Ilha intuito che la situazione era grave, ha composto il 112 e allertato i soccorsi.