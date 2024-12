Ilrestodelcarlino.it - Tyrtyshnyk verso l’addio. Il sostituto a gennaio

L’errore più grande che potrebbe commettere l’OraSì in questo momento della stagione sarebbe guardare la classifica. Il calendario (che non sarà identico a quello di ritorno essendo per la prima volta asimmetrico) ha infatti messo in programma una serie di incontri consecutivi molto difficili che hanno fatto perdere posizioni ai ravennati e anche gli ultimi due d’andata non saranno da meno. Domenica arriverà al PalaCosta la Luiss Roma, terza della classe e ancora in corsa per un posto in Coppa Italia, poi ci sarà la trasferta a Salerno, appaiata in classifica ai giallorossi, che riavrà Stanic, reintegrato in squadra dopo essere stato ‘in castigo’ per un paio di settimane. Uno scenario che potrebbe portare l’OraSì al terzultimo posto al giro di boa del campionato, ma nessuno deve deprimersi perché la squadra ha mostrato sul difficile campo di Roseto di essere competitiva e di avere le qualità morali per giocarsi ogni partita, aspetto fondamentale per sopperire poi alle differenze dal lato tecnico.