Tv docuserie ‘Las Leonas’ | Coppa Mondo calcio per badanti e tate

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Otto squadre di donne provenienti da vari angoli della Terra, quattro a Roma e quattro a Torino, si fronteggiano in un campionato difemminile per vincere ladel. La“Las Leonas. Ladel” di Isabel Achaval e Chiara Bondì, prodotto da Sacher Film con Rai Cinema e ispirata al documentario omonimo, andrà in onda domani e sabato 4 gennaio su Rai 3 alle ore 15. Una storia di riscatto sociale attraverso la competizione sportiva, vitale e poetica l’opera spalanca una finestra sulla vita privata die non solo, donne che hanno lasciato la loro terra per lavorare o studiare in Italia. Indossare la maglietta del proprio paese d’origine o del paese adottivo diventa per ognuna delle giocatrici motivo di orgoglio. “La posta in gioco è molto alta.