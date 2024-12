Ilrestodelcarlino.it - Tutti i risultati del turno e la classifica di fine anno

La Pieralisi Jesi, alla seconda partita casalinga consecutiva, al ritorno in campo dopo la sosta natalizia, andrà a caccia della terza vittoria di fila contro un Teramo che chiude ladel girone C. La Clementina sarà chiamata invece alla seconda trasferta di fila, stavolta a Forlì, uno scontro diretto per lasciare la terz’ultima posizione in. B1 femminile (girone C), 11esima giornata. Imoco San Vendemiano-Eagles Mestrino 3-2, Teramo-Aduna Padova 1-3, Ravenna-Riccione 3-2, Jesi-Forlì 3-0, Vicenza-Arena 3-0, Cesena-Giorgione 3-1, Bologna-Clementina 3-0.: Bologna 28; Vicenza 26; Riccione 22; Aduna e Cesena 21; Imoco e Jesi 18; Arena 17; Giorgione 15; Ravenna 14; Forlì e Clementina 9; Eagles 7; Teramo 6. Prossimo. 11/01/25: Jesi-Teramo (ore 18), Riccione-Bologna, Forlì-Clementina (ore 17:30), Arena-Cesena.